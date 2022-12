FdI, Berrino all'opposizione: Perché ai rave party non c'è il Pos?

In Aula, al Senato, è iniziata la discussione del primo decreto del governo Meloni. Il senatore Gianni Berrino ha fondato il suo intervento sui rave party, altro tema del primo decreto emanato dall’esecutivo. “Vi siete chiesti come mai nei rave esistono macchinari sonori da 200 mila euro e non si paga nulla per entrare? Vi siete chiesti come ragazzi e ragazze possano sopravvivere qualche giorno in una bolla in cui tutto è possibile? Voi che spesso ci avete attaccati come coloro che favoriscono l’evasione, vi siete chiesti come mai nei rave non c’è un Pos?”In chiusura Berrino si lascia andare a una promessa: “Daremo ai nostri ragazzi luoghi di aggregazione sani” (GUARDA IL VIDEO).