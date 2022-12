Stop alle commissioni sul Pos, Meloni: "È anticostituzionale"

Economia

Manovra, ultime novità: obbligo 60 euro per pos potrebbe abbassarsi

L'obiettivo è far approdare la Legge di Bilancio nell'Aula di Montecitorio martedì 20 dicembre e fare in modo che il governo possa incassare il via libera prima della pausa natalizia. Sono però tanti i nodi ancora da sciogliere - per i quali si ipotizza l’intervento di una cabina di regia, ancora incerta -, dalla soglia per i pagamenti elettronici fino all'innalzamento delle pensioni minime voluto da Forza Italia

Sono circa mille gli emendamenti alla Manovra 2023 considerati inammissibili perché di carattere ordinamentale, microsettoriali o per mancanza di copertura. Un terzo circa, dunque, di quelli presentati dai gruppi

E intanto è corsa contro il tempo per l'approvazione della Legge di Bilancio (che ha iniziato l'iter alla Camera) entro la fine dell'anno. E proprio per scongiurare l'esercizio provvisorio il governo potrebbe affidare a una cabina di regina la gestione dei tempi. Sarebbe presieduta dal capodelegazione di FdI al governo, il ministro per la Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. Dovrebbe occuparsi soprattutto dei nodi ancora da sciogliere