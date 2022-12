Meloni ai sindacati: "Risorse governo limitate per Manovra 2023"

La premier ha però assicurato che si tenterà "di fare qualcosa di più adesso, se non sarà possibile lavoreremo in Cdm per farlo in tempi più brevi possibili"

Nel corso dell'incontro, da parte dei sindacati sono state avanzate molte proposte "sensate" ma "spetta al governo la responsabilità di fare delle scelte e se mettessimo in fila tutte le richieste non ci sarebbero le risorse per fare tutto". Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso dell'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi sulla manovra. La premier ha però assicurato che si tenterà "di fare qualcosa di più adesso, se non sarà possibile lavoreremo in Cdm per farlo in tempi più brevi possibili".