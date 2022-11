Il Partito Democratico sta vivendo una fase di transizione. Per gli elettori ci vuole una nuova leadership. Le elezioni primarie previste per il prossimo febbraio sono un passaggio doveroso verso la rifondazione del partito. E’ quanto emerge dal recente sondaggio condotto da Demos per Repubblica. Nel Pd prevale la convinzione che sia possibile "cambiare” cambiando il segretario visto che ormai è diffusa l'idea che l'identità del partito coincida con l'immagine del leader. A questo proposito, le indicazioni fornite dal sondaggio di Demos, per quel che riguarda il capo, appaiono piuttosto chiare. Le scelte degli elettori del Pd si orientano principalmente verso il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ha appena annunciato la sua candidatura alla segreteria del partito . A suo favore si esprime 1 elettore su 3. Una significativa maggioranza ( SPECIALE PARTITO DEMOCRATICO ).

Il derby emiliano

Va sottolineato che l'opinione degli intervistati, nel sondaggio, viene richiesta senza liste di nomi predefinite. E ciò favorisce i soggetti più noti. Come Bonaccini, il quale, comunque, rispetto al mese scorso, appare in sensibile crescita: 6 punti in più. Dietro a lui, a distanza, si conferma Elly Schlein. Eletta deputata alle recenti elezioni politiche e, fino a poco tempo fa, sua vice in Regione, Schlein ottiene l'8% delle preferenze. Se la sfida alla fine sarà davvero con Elly Schlein, in fondo sarà anche quello un suo piccolo successo.