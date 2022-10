Domenica mattina alle 10.30 a Palazzo Chigi avviene la cerimonia che sancisce il passaggio di consegne tra l’esecutivo uscente di Mario Draghi e quello che entra in carica guidato da Giorgia Meloni. A seguire, alle 12, si tiene il Consiglio dei ministri inaugurale. La fiducia in Parlamento è attesa per i primi giorni della prossima settimana

I passaggi successivi

Non sono ancora state ufficializzate le date, ma le tempistiche molto veloci inducono a pensare che martedì 25 ottobre il governo si presenta già in Parlamento per la fiducia. Si comincia al mattino alla Camera: lì Meloni pronuncerà le sue dichiarazioni programmatiche. Al termine del discorso si sposterà al Senato per consegnare il testo appena svolto a Montecitorio. Non è ancora chiaro se la fiducia in entrambi i rami del Parlamento arriverà nella stessa giornata o si articolerà in due giorni, con il voto al Senato il 26 ottobre.