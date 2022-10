Una maggioranza “più ampia del previsto”. Nel voto di ieri in Senato , secondo Roberto Calderoli "c'è una bella notizia per il prossimo governo. Che può contare - dice per l’appunto in un'intervista al Messaggero - su un sostegno più ampio del previsto, bene così". Quello l'ex ministro leghista era tra i nomi circolati per la presidenza del Senato, e dopo l'elezione di La Russa si limita a dire: "Io sono un soldato, obbedisco".

"La Lega ne esce fuori molto bene"

Calderoli si dice ottimista, "per il governo e per la maggioranza. La Lega ne esce fuori molto bene: ha dimostrato un enorme senso di responsabilità". "Se non si fosse trovata una soluzione per questa elezione, il governo non sarebbe partito", aggiunge e "il Paese reale non si interessa di presidenti e vicepresidenti, ha ben altro a cui pensare: alle bollette, a quanto spende per fare la spesa". "I politologi dovranno studiare a lungo questa giornata - prosegue -. Il banco dell'offerta politica si è allargato". Gli viene chiesto se si riferisca al terzo polo: "Non ci sono solo loro, i numeri non tornano", risponde: "ogni volta che c'è il rischio di tornare alle elezioni, tutti vogliono allungare la vita alla legislatura. Oggi neanche era iniziato il primo giorno di scuola, e sono spuntati fuori diversi scolaretti che vogliono continuare a studiare".