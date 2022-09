“Dovete andare via perché non rappresentate le rivendicazioni di questa piazza”. Alcune manifestanti a Roma hanno contestato l'onorevole Laura Boldrini arrivata all'Esquilino per manifestare per il diritto all'aborto insieme all'associazione “Non una di meno”. Quando le donne presenti hanno accusato il Pd di non difendere il diritto di tutte le donne, anche quelle più povere, a ricorre all'aborto, la Boldrini ha replicato: “Allora ve la difenderà Fratelli d'Italia questa legge” ed è andata via facendo l'applauso alle manifestanti.