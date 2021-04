Laura Boldrini su Facebook: "Sono malata e dovrò operarmi"

"Dopo giorni di accertamenti medici, è arrivata la notizia che più temevo, che ogni persona maggiormente teme. Purtroppo la malattia fa parte della vita ma non si è mai pronti ad affrontarla" ha scritto l'ex Presidente della Camera e parlamentare del Pd. Messaggi di solidarietà da tutto il mondo politico

"Dopo giorni di accertamenti medici, è arrivata la notizia che più temevo, che ogni persona maggiormente teme. Purtroppo la malattia fa parte della vita ma non si è mai pronti ad affrontarla. Domani mi ricovero per essere sottoposta ad un intervento chirurgico e mi aspetta poi un cammino di cure e riabilitazione". Così l'ex Presidente della Camera e parlamentare del Pd, Laura Boldrini, ha reso noto, con un post su Facebook, di essere affetta da una malattia e di doversi operare.

"Spero di tornare presto alla normalità"

" Ho paura? – continua Boldrini – sì. ho un po' paura. Penso che chiunque al mio posto l'avrebbe. Al tempo stesso però ho grande fiducia in chi mi opererà e ho anche la determinazione di combattere per ritornare presto alla normalità della mia vita”. L’esponente del Pd spiega che nelle prossime settimane sarà “impossibilitata a seguire le attività politiche e parlamentari con la costanza di sempre”, e che per questo motivo ha voluto rendere nota lei stessa la notizia della malattia.