Fra i messaggi di congratulazioni ricevuti da Giorgia Meloni dopo aver vinto le elezioni del 25 settembre, c’è stato anche quello del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky: "Congratulazioni a Giorgia Meloni e al suo partito per la vittoria alle elezioni. Apprezziamo il sostegno costante dell'Italia all'Ucraina nella lotta contro l'aggressione russa. Contiamo su una proficua collaborazione con il nuovo governo italiano", ha scritto il leader ucraino sui social (LE NEWS LIVE SUL CONFLITTO). Quasi immediata la risposta della leader di FdI che ha scritto, in inglese, su Twitter: "Caro Presidente Zelensky, sai che puoi contare sul nostro leale sostegno alla causa della libertà del popolo ucraino. Sii forte e mantieni salda la tua fede!" (LO SPECIALE DI SKY TG24 SULLE ELEZIONI - I RISULTATI - LE TAPPE PER AVERE IL NUOVO GOVERNO).