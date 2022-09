Qualche giorno fa abbiamo ipotizzato che il centrodestra non vincesse le elezioni. Oggi proviamo a immaginare il contrario. Tutto facile. Se le cose sono ferme agli ultimi sondaggi disponibili e commentabili, Giorgia Meloni è il premier designato. A ben vedere le certezze si fermano qui. La squadra dei ministri è già stata oggetto di discussione pubblica, all’inizio della campagna elettorale, ed è tornata nelle ultime ore. Giorgia pigliatutto non piace agli alleati più di tanto. Altro tema dibattuto, l’opportunità o meno di uno scostamento di bilancio. Ancora, la politica e le amicizie internazionali. Dare un indirizzo politico coerente, anche per un governo che avesse un’ampia investitura popolare dopo molti anni, non sarà semplice. Meloni dovrà, in caso, imparare molto presto l’arte della mediazione. Magari è nelle sue corde, ma nessuno lo sa. Di certo gli alleati non rinunceranno a far passare scelte distintive, che in ultima analisi giustifichino un consenso e un’esistenza autonoma da Fratelli d’Italia. Sul ponte si potrebbe ballare parecchio, gli stabilizzatori saranno necessari. Il corretto funzionamento degli altri poteri, quello legislativo in particolare, per esempio. Il ruolo del presidente della Repubblica, altro esempio. (ELEZIONI POLITICHE 2022. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)