Bonino: "Da sconsiderati mandare via Draghi"

A chiunque sia venuto in mente di mandare via Draghi, è uno sconsiderato. Avevamo in Europa l'esponente più autorevole, ascoltato, esperto, invece abbiamo pensato che era meglio soli e che il 'signore' si andasse a riposare, salvo che appena è arrivata la crisi del gas tutti chiedono un grande ritorno o meglio che non torni, per carità, ma risolva il problema, immagino con un decreto legge". Così Emma Bonino, collegata in video con un incontro del centrosinistra a Pesaro. "Nel frattempo, il decreto Aiuti, che lui comunque aveva presentato il 10 agosto - ha aggiunto -, è fermo al Senato per la barriera dei Cinquestelle, che hanno presentato centinaia di emendamenti. Veniamo se domani si sblocca, ma non sono così sicura".