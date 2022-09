L’appello di Calenda

Elezioni, Calenda: “Letta e Meloni come Sandra e Raimondo”

“Il mio appello è questo – ha detto Calenda nel suo intervento –. Voi avete visto con grande chiarezza che non ci sono coalizioni, sono leader di partito che si mettono insieme - parlo di Salvini, Meloni e Berlusconi - ma che non reggerebbero la prova di governo un minuto, perché non concordano su nulla. E tant’è che Meloni e Letta oggi non sono venuti come leader di coalizione. Hanno parlato della posizione del loro partito, che è uno dei tanti partiti di quella coalizione. La stessa cosa ha fatto Letta con Fratoianni, addirittura dicendo che non ci farebbe un governo insieme. Ma stai chiedendo di votarli, come non ci fai un governo insieme?”. E ha aggiunto: “Questo marasma deve finire, perché davanti abbiamo un periodo che è tostissimo, molto complicato. E rimangono irrisolti tutti i nodi che sono quelli di un Paese normale: in primo luogo essere capaci di far accadere le cose, di implementare la cura della gestione e dell’amministrazione. Per questo noi vi chiediamo un voto. Perché abbiamo un programma unico, chiaro, sediamo in Europa nello stesso gruppo e non in 3 o 4 diversi come il Pd. Abbiamo un’idea pragmatica della politica. Vogliamo il salario minimo perché è giusto, ma vogliamo rivedere il reddito di cittadinanza. Siamo a favore degli investimenti nelle energie rinnovabili, ma sappiamo che ci serve il gas quindi andiamo a Piombino a discutere del rigassificatore”.