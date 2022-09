Calenda oggi, le ultime news e la campagna elettorale in diretta

"Il M5S per noi non esiste"

In mattinata, sempre su Twitter, Calenda ha lanciato qualche attacco ai suoi avversari: "Ieri Bonelli ha confermato il No al rigassificatore di Piombino. La candidata del PD in Sicilia Chinnici ha confermato il NO ai termovalorizzatori in Sicilia (ne servono almeno due). Come si può governare così?". Poi, postando il titolo di un quotidiano in cui il ministro Orlando parla di campo largo, ha commentato: "Non ci pensare proprio. 1) come noto siamo di destra per la sinistra. 2) il M5S per noi non esiste".