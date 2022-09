Calenda oggi, il programma e le ultime news

Politica

Elezioni, i candidati di Azione e Italia Viva regione per regione

In vista del voto del 25 settembre, la lista unica formata dai partiti dell’ex premier e dell’eurodeputato ha presentato i suoi candidati in tutta Italia: ecco quali sono i principali in corsa per la Camera e il Senato

PIEMONTE - A guidare le liste di Azione/Iv nei collegi plurinominali della Camera sono Daniela Ruffino e Luigi Marattin (in foto). Tra i candidati dell’uninominale emergono i nomi di Osvaldo Napoli (a Chieri) e dell’ex ministro Enrico Costa (a Cuneo). Al Senato invece sono Barbara Masini e Ivan Scalfarotto a guidare le liste per il plurinominale, con Luciano Nobili in seconda posizione nel collegio P01