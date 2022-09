Meloni oggi, le ultime news e la campagna elettorale in diretta

Politica

Elezioni 2022, come si vota per non invalidare le schede. FOTO

Il Rosatellum prevede l'assegnazione di alcuni seggi in Parlamento seguendo il metodo maggioritario e di altri seguendo il metodo proporzionale. L'impostazione è ripresa dalle schede che troveremo alle urne, ma il sistema può risultare complesso. Ecco come esprimere le proprie preferenze in maniera corretta

Mancano ormai pochi giorni al 25 settembre, quando l’Italia sarà chiamata a votare per il rinnovo del Parlamento. Il metodo previsto dalla legge elettorale, il Rosatellum, è lo stesso utilizzato per le ultime legislative, quelle del 2018. Si tratta di un sistema misto. Parte dei seggi viene assegnata con i voti ottenuti nei collegi uninominali, che seguono il metodo maggioritario: ogni partito o coalizione presenta un solo candidato e viene eletto il più votato di tutti

I seggi restanti sono spartiti con le preferenze che risultano dai collegi plurinominali, in cui viene eletto un numero di candidati proporzionale ai voti ricevuti da ogni lista o coalizione. La legge elettorale è la stessa sia per la Camera dei Deputati che per il Senato e la sua impostazione si riflette inevitabilmente sulla scheda elettorale che i cittadini troveranno alle urne. I candidati saranno quindi divisi in collegi uninominali e collegi plurinominali. Il meccanismo di voto non è però immediato