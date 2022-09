Una donna passa l’aspirapolvere, un’altra stira. In mezzo a loro, il senatore toscano uscente di Forza Italia e candidato alle prossime elezioni Massimo Mallegni che promette: se andremo al governo daremo “un reddito e una pensione” alle casalinghe. Lo spot del parlamentare azzurro, diffuso sui social, non è però piaciuto a molti utenti, che lo hanno ritenuto sessista e offensivo, espressione di una mentalità secondo cui il lavoro domestico sarebbe una prerogativa esclusivamente femminile. (CAMPAGNA ELETTORALE: LIVEBLOG - TROVAPARTITO: FAI IL QUIZ)

Mallegni: "Dare dignità a chi resta a casa"

Mallegni però non ci sta e si difende: "Nel video ho mostrato una scena di vita quotidiana di milioni di casalinghe italiane che si fanno in quattro, sette giorni su sette, per occuparsi delle loro famiglie. Si sono aperte le gabbie dei leoni da tastiera del politically correct. Questo concetto di dare dignità a coloro che restano a casa, per scelta o per necessità, dev'essere una cosa da fare subito". "Allo stesso tempo - prosegue - abbiamo il dovere di offrire a coloro che oltre alla propria casa e famiglia hanno anche un lavoro esterno, tutte le agevolazioni possibili per poterlo fare, a cominciare dagli asili nido gratuiti e diffusi capillarmente per tutto il territorio. Il concetto di libertà per me è fondamentale e non posso pensare che ancora oggi si ragioni in modo arcaico e maschilista".