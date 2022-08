Emma Bonino, senatrice di +Europa, è stata la seconda ospite di Casa Italia , il nuovo appuntamento di Sky TG24 - in onda dal lunedì al venerdì dalle 20.30 - condotto da Fabio Vitale e dedicato alle elezioni del prossimo 25 settembre. Nella parte finale del programma, i leader raccontano quali sono le loro proposte e le loro ricette riguardo a diversi temi. C'è un minuto a disposizione per rispondere ad ogni quesito su ogni tema. Tra sei mesi vedremo se chi ha vinto le elezioni avrà mantenuto le promesse. Ecco le risposte di Emma Bonino ( LO SPECIALE DI SKY TG24: VERSO IL VOTO - TUTTI I VIDEO - TUTTE LE NEWS IN DIRETTA ).

Sul Fisco, Bonino invece spiega: "Niente più nuove tasse, niente patrimoniali e niente penalizzazioni per le diverse categorie. Il nostro 'pallino' è quello dei giovani e delle Partite Iva e delle decontribuzioni per gli under 35. Ci battiamo per ridurre un'ingiustizia che si chiama 'acconto Iva', cioè il contributo che i liberi professionisti devono pagare a prescindere da quello che guadagnano". Su questo si punta a "una riduzione del 70%".

Su energia e inflazione, Bonino spiega la posizione del suo partito: "Sta scritto nel nostro sobrio programma". "Quello dell'inflazione credo che sia un dato drammatico, che va governato. Ora, non ho tutti i dati a disposizione per fare io stessa una proposta, ma penso che il presidente ce l'abbia ben chiara".

Lavoro

Sul fronte del lavoro, Bonino spiega: "Il lavoro lo produce l'impresa e non lo Stato. Lo Stato farebbe già molto a metter le regole e controllarle. Bisogna riformare il Reddito di cittadinanza e penso che vada tagliato il cuneo fiscale per rendere l'Italia un Paese attrattivo sia per le imprese che per chi vuole investire". Per la sentarice, inoltre, serve "introdurre più politiche attive per permettere a chi percepisce quel sostegno al reddito di trovare un lavoro, quindi altro che navigator, quelli sono stati un fallimento totale". +Europa è d'accordo a un salario minimo, ma "che deve essere fatto in base ai settori produttivi".

Giovani e scuola

Mentre sull'istruzione, Bonino afferma: "È chiaro che i giovani sono la generazione già presente e attiva nel nostro Paese, con tutta una serie di problemi", ma "è chiaro che più istruzione - anche in materie scientifiche, per esempio - ha più attitudine all'accesso al lavoro".

Cambiamento climatico

Sul clima, Bonino poi specifica che, come forza di governo, +Europa è disponibile a mantenere la proposta sui rigassificatori. "Per esempio, se guardo il mio collegio, c'è il problema dei rifiuti e il problema della mobolità che vanno di pari passo con la questione clima, su cui noi - che violiamo ampiamente le direttive europee - paghiamo circa 780 milioni l'anno per discariche abusive, acque reflue etc. E io credo che questo vada messo in ordine".