Il Partito Democratico ha diffuso una campagna pubblicitaria, in vista delle elezioni, che ha scatenato il pubblico di memisti. L'originale mette in contrapposizione due concetti opposti, come "lavoro sotto pagato" e "salario minimo", uno su sfondo scuro e l'altro su sfondo rosso, con la scritta "scegli". La grafica è diventata bersaglio dei più divertenti paragoni