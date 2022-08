Berlusconi: "Sentenze di assoluzione non siano appellabili"

Il tema giustizia irrompe in campagna elettorale, con le parole di Silvio Berlusconi destinate a far discutere. "Oggi cominciamo a parlare di giustizia", ha scritto in un post su Facebook il leader di Forza Italia. "Nel nostro Paese migliaia di persone ogni anno vengono arrestate e processate pur essendo innocenti. Il processo è già una pena, che colpisce l'imputato, ma anche la sua famiglia, i suoi amici, il suo lavoro. Per questo non deve trascinarsi all'infinito, in appelli e controappelli. Quando governeremo noi, le sentenze di assoluzione, di primo o di secondo grado, non saranno appellabili. Un cittadino - una volta riconosciuto innocente - ha diritto di non essere perseguitato per sempre".

L'Anm: "Inappellabilità già bocciata dalla Consulta"

Pronta la risposta dell'Anm. "La questione era stata affrontata dal legislatore nel 2006 con la legge Pecorella e la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima quella legge", ha dichiarato il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia. "Ci sono principi costituzionali" - ha sottolineato - "che devono essere necessariamente rispettati. Il tema può essere discusso; ma non rappresento nei termini che ho letto, ossia che migliaia di persone siano ingiustamente sotto processo. Questo non rende giustizia al difficile lavoro dei tribunali e del corti nell'accertamento della verità dei fatti".