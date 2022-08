Strage di Stazzema, Mattarella: “Orrore causato da ideologie perverse”

In occasione dei settantotto anni dall’eccidio di Stazzema, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha pubblicato un messaggio. "Gli assassini, ufficiali e militari delle SS, che compirono la strage aiutati da fascisti della zona - scrive -, manifestarono fino in fondo inconcepibile disumanità, colpendo centinaia di persone innocenti, trucidando anziani, donne, bambini, sterminati con ferocia, lasciando corpi martoriati e bruciati. La memoria dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema è, per l'intera Europa, una spinta costante a mantenere al primo posto il tema del rispetto della vita delle persone, della pace come orizzonte storico necessario, della partecipazione a comuni prospettive di vita e di sviluppo. Il segno profondo di un orrore così grande è inciso a caratteri indelebili nella coscienza della Repubblica. Dalla reazione a quell'abisso scaturì il riscatto morale e civile del nostro popolo, il secondo Risorgimento del nostro Paese. Da qui hanno preso le mosse le radici di una civile convivenza che ha trovato nella Costituzione i suoi architravi".