Pd, Franceschini: “Impossibile ogni alleanza con il M5s”

Il ministro dem della Cultura, in un’intervista al Corriere della Sera, spiega che lo "strappo rende impossibile ogni alleanza con i Cinquestelle” guidati da Conte. Accuse anche Lega e Forza Italia di avere agito "per un calcolo elettorale", non votando la fiducia. “Ora serve un'alleanza larga nel nome di Draghi, ma senza di lui”

“Serve alleanza nel nome di chi sosteneva Draghi”

vedi anche

Caduta governo, Draghi si è dimesso: e ora che succede? Gli scenari

Le prossime elezioni, secondo il ministro uscente, saranno "una sfida tra chi ha difeso Draghi e chi invece ha buttato tutto a mare". "Da una parte gli europeisti e i riformisti", spiega Franceschini, "dall'altra parte i sovranisti, gli antieuropeisti, il centrodestra senza più centro, perché - aggiunge - il partito di Berlusconi è evaporato". Draghi non sarà coinvolto nel progetto: "Non lo tireremo per la giacchetta", assicura. Ciò che immagina Franceschini è un "rassemblement elettorale" fatto di tutti coloro che volevano proseguire l'esperienza di governo. "Tra chi lo ha difeso ci sono forze e personalità diverse", rileva. Un obiettivo ambizioso, dunque, ma "possiamo farlo perché abbiamo un partito unito attorno al segretario. Non è capitato molte volte nella storia del Pd", spiega.