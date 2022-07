“Noi non partecipiamo al voto coerentemente con quello che abbiamo fatto con i nostri ministri in Cdm sul dl aiuti e alla Camera”. Così ai microfoni di Sky TG24 il senatore del M5S Gianluca Castaldi. “Non apriamo nessuna crisi, anzi, non partecipiamo a un voto, che nel caso del Senato corrisponde al voto di fiducia”, aggiunge. “I 5 stelle ci sono, la crisi non c’è in questo momento, a meno che sia lo stesso premier Draghi che non voglia più proseguire e quindi vada al Colle ad aprire una crisi”. QUI LE NOTIZIE IN DIRETTA SUL VOTO DI OGGI