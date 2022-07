Governo, Franceschini (Pd): "Se M5s rompe, stop all'alleanza nel 2023"

"Il proporzionale fa chiarezza, maggioritario blocca i processi evolitivi"

Poi Franceschini si è soffermato sulla legge elettorale. "Io penso che il tema del proporzionale e maggioritario non è solo di convenienze, ma di prospettive", ha aggermato. "Il maggioritario - ha proseguito - spinge a creare le barriere, blocca i processi evolutivi, mentre il proporzionale fa chiarezza, alleanze meno omogenee ma che possono costruire programmi. Sarà difficile cambiare la legge elettorale ma dobbiamo provarci fino in fondo". Per il ministro "le alleanze saranno per una legislatura, non per sempre, non un'alleanza che punta a diventare partito. Questo ci aiuta con i cinque stelle, un'alleanza che punta a un programma, ma che si ferma a un'alleanza". Poi ha escluso le primarie per scegliere il presidente del Consigli. "Fra chi vince le elezioni il partito più grande sceglie il premier - ha specificato - le primarie si fanno in Lazio e Sicilia, dove c'è elezione diretta".