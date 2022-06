Berlusconi: "Torno in campo, tra 8 mesi Forza Italia sopra il 20%"

Il leader azzurro durante un comizio elettorale del candidato sindaco del centrodestra a Monza, Dario Allevi: "Mi hanno escluso la possibilità di fare video e di andare in televisione per quella condanna assurda che presto sarà abrogata dal Tribunale dei Diritti dell'uomo di Strasburgo"

Nel corso di un comizio a Monza in sostegno del sindaco di centrodestra Dario Allevi, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha detto che il suo partito "fra otto mesi alle nuove elezioni politiche sarà sopra il 20%". L'ex premier ha poi attaccato: "Mi hanno escluso dalla vita politica con quella condanna assurda che presto sarà abrogata dal Tribunale dei Diritti dell'uomo di Strasburgo. Mi hanno lasciato fuori dalla politica per sei anni quindi adesso tornerò in campo. Andrò in televisione e organizzerò un grande convegno al mese" ( LO SPECIALE BALLOTTAGGI )

Berlusconi: domenica tutti vadano a votare

Il leader di Forza Italia non ha mancato di supportare Allevi, primo cittadino uscente a Monza: "È un sindaco straordinario che ha fatto tante cose per la città, che ha risolto tante situazioni difficili. Dobbiamo ridargli la città in mano per altri cinque anni". Poi l'appello: Dovete andare tutti a votare domenica, per avere una città che funziona come ha funzionato negli ultimi cinque anni".