Politica

Di Maio lascia il M5S, chi sono i parlamentari che lo seguono

Dopo la raccolta firme per la formazione di un gruppo autonomo alla Camera e di una componente del Misto al Senato, escono le prime ufficialità. Fico a Montecitorio ha letto i nomi di 51 deputati, un'altra decina sono i senatori. Seguono il ministro degli Esteri cinque degli 11 fra sottosegretari e viceministri in quota Movimento. Tra i nomi, la viceministra dell'Economia Laura Castelli, Vincenzo Spadafora, il sottosegretario per la Salute Pierpaolo Sileri

Sono circa una sessantina i parlamentari del M5S che seguono Luigi Di Maio in un nuovo gruppo. Alcuni di loro erano presenti alla conferenza stampa in cui il ministro degli Esteri ha annunciato l’addio al Movimento e il “nuovo percorso”

Fra i parlamentari che seguono Di Maio ci sono cinque degli 11 fra sottosegretari e viceministri in quota Movimento. Almeno in base all’ultimo conteggio che circola fra Montecitorio e Palazzo Madama sulla raccolta firme partita martedì mattina per la formazione di un gruppo autonomo alla Camera e di una componente del Misto al Senato