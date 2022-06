Come è andato il primo turno

Al primo turno erano sei i candidati alla guida di Palazzo Mercanti. La sindaca uscente Patrizia Barbieri, come nel 2017, si è presentata come nome di punta del centrodestra, sostenuta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e dalla sua lista Patrizia Barbieri sindaco: ha ottenuto il 37,72% dei voti. Va al ballottaggio con la consigliera regionale Katia Tarasconi, appoggiata da una coalizione di centrosinistra che vede insieme Pd, Azione, Piacenza oltre, Piacenza coraggiosa, Pensionati piacentini e Katia Tarasconi-Lista civica per Piacenza: al primo turno è arrivata prima col 39,93% dei voti. Si è fermato al 10,70% Stefano Cugini, sostenuto da MoVimento Cinque Stelle, Alternativa per Piacenza, Europa verde e Sinistra. Altro nome in corsa era quello dell’avvocato e presidente esecutivo della Banca di Piacenza Corrado Sforza Fogliani (Liberali di Piacenza): ha ottenuto l'8,30%. Per Piacenza rinasce - lista nata sulla scia delle proteste No Green pass e No Vax - si era presentato il medico in pensione Maurizio Botti (ha ottenuto l'1,92% dei voti), mentre per il Movimento 3V (Vaccini vogliamo la verità) si era presentata Samantha Favari (ferma all'1,43%).