Politica

Nel 1993-94 debutta in Serie B con il Verona. Dopo 3 stagioni passa alla Roma, dove rimarrà fino al 2006. Ha chiuso la carriera con esperienze in Spagna, Inghilterra e Cina. Dal 2011 al 2020 è stato presidente AIC, dal 2018 consigliere federale FIGC. Cattolico, attento a temi come l'ambiente e l'infanzia, se fosse eletto ha già fatto sapere che terrebbe per sé le deleghe allo Sport e alla Famiglia