Chi sono i candidati a Verona

Elezioni comunali a Verona 2022: chi sono i candidati sindaco

In questa tornata elettorale sono stati 6 i candidati in corsa per la carica di primo cittadino a Palazzo Barbieri. Il sindaco uscente, Federico Sboarina, ha corso per un secondo mandato ed è appoggiato da Lega e Fratelli d’Italia. Nel 2021 è entrato a far parte del partito di Giorgia Meloni ed è stato sostenuto in totale da 6 liste. Forza Italia, invece, in queste elezioni ha appoggiato Flavio Tosi, già primo cittadino della città per due mandati, dal 2007 al 2017. L’ex esponente della Lega aveva al suo fianco nove liste. Il centrosinistra è confluito sul nome di Damiano Tommasi, ex calciatore e già presidente dell’Associazione italiana calciatori. Altro candidato è Alberto Zelger, consigliere comunale uscente. Ex leghista, oggi appartiene al gruppo Misto ed è un esponente del mondo no Green pass e no vax. Era sostenuto da tre liste, incluso il “Popolo della Famiglia” di Mario Adinolfi. Il Movimento 3V ha invece appoggiato Anna Sautto mentre la lista Costituzione Verona - Libero Pensiero ha sostenuto la candidatura di Paola Barollo.