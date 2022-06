Il sindaco uscente di Pistoia, Alessandro Tomasi sostenuto dal centrodestra, è in testa allo scrutinio delle elezioni comunali del 2022 e potrebbe ottenere la riconferma al primo turno: con 25 sezioni scrutinate su 100 è infatti al 51,8% ( LO SPECIALE ). La candidata del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, Federica Fratoni, è invece ferma al 27,9%. Ieri, domenica 12 giugno i cittadini di oltre 900 comuni italiani, tra cui Pistoia, sono andati alle urne per eleggere sindaci e consiglieri comunali. Le urne sono state chiuse alle ore 23 e si è proceduto prima con lo scrutinio dei referendum. Mentre quello per le Amministrative è iniziato alle ore 14 di oggi. ( TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLA TORNATA ELETTORALE - COME FUNZIONA IL VOTO DISGIUNTO - COME FUNZIONANO LE PREFERENZE ). L'affluenza definitiva a Pistoia, per le Comunali, si è attestata al 53,72%.

Chi sono i candidati a Pistoia

In questa tornata elettorale sono stati 9 i candidati in corsa per la carica di primo cittadino a Pistoia. Il sindaco uscente Alessandro Tomasi si è presentato per un secondo mandato, sostenuto dal centrodestra unito. Il Pd e il M5s si sono presentati con un nome comune e hanno candidato Federica Fratoni. Per la carica di primo cittadino si sono poi presentati al voto anche Francesco Branchetti, Iacopo Vespignani, Samuela Breschi, Roberto Bardi, Carla Breschi, Alessia Balia e Luca Sforzi.

Come funziona il voto

A Pistoia, come in tutti i centri sopra i 15mila abitanti, è prevista l’elezione del sindaco al primo turno se un candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno). Se nessun candidato raggiunge la soglia si tornerà a votare domenica 26 giugno per il ballottaggio tra i due candidati più votati. All’eventuale turno di ballottaggio il voto si esprimerà tracciando un segno su uno dei due rettangoli con il nominativo del candidato sindaco.