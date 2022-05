Lega, Giorgetti: "Salvini a Mosca? Scelta da concordare col governo"

Mondo

Il primo cittadino di Przemysl si è rifiutato di ricevere il leader del Carroccio e gli ha mostrato una maglia con la faccia del presidente russo, poi ha ripostato sulla sua pagina Facebook alcuni dei meme che sono apparsi sul web: da quelli che 'invertono' i protagonsti della vicenda a chi tira in ballo i Simpson e i momenti imbarazzanti in famiglia

È subito sfociata nei meme la visita di Matteo Salvini in Polonia, dove il leader della Lega è stato contestato anche dal sindaco di Przemysl, Wojciech Bakun, che ha mostrato una maglietta con il volto di Putin e rivolgendosi al segretario del Carroccio ha detto: "Io non la ricevo, venga con me al confine a condannarlo". Il primo cittadino, nelle ore successive, ha poi condiviso sulla sua pagina Facebook alcuni dei molti meme che hanno iniziato a circolare sul web dopo l'episodio: in uno di questi Salvini indossa una maglia con la faccia di Bakun