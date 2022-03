1/11

È subito sfociata nei meme la visita di Matteo Salvini in Polonia, dove il leader della Lega è stato contestato anche dal sindaco di Przemysl, Wojciech Bakun, che ha mostrato una maglietta con il volto di Putin e rivolgendosi al segretario del Carroccio ha detto: "Io non la ricevo, venga con me al confine a condannarlo". Il primo cittadino, nelle ore successive, ha poi condiviso sulla sua pagina Facebook alcuni dei molti meme che hanno iniziato a circolare sul web dopo l'episodio: in uno di questi Salvini indossa una maglia con la faccia di Bakun

GUARDA IL VIDEO: Ucraina, Salvini in Polonia: un sindaco non lo riceve