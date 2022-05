Domenica 15 maggio si è votato per il rinnovo di quattro consigli comunali valdostani. Il nuovo primo cittadino di Saint-Pierre è Andrea Barmaz, quello di Issime è Enrico Montanari. Non è stato raggiunto il quorum del 50%+1 a Valsavarenche, dove era in corsa solo la lista Valsa 4.0.61: il comune sarà commissariato. In corso lo spoglio dei voti ad Arnad

Quattro Comuni della Valle d’Aosta – Saint-Pierre, Valsavarenche, Arnad e Issime - hanno votato domenica 15 maggio per eleggere i nuovi sindaci, vicesindaci e consiglieri comunali. A Saint-Pierre, tornato al voto dopo due anni di commissariamento per infiltrazione della ‘ndrangheta, è stato eletto Andrea Barmaz, che sarà affiancato dal vice Corrado Colomb. Il nuovo sindaco di Issime è invece Enrico Montanari, con vice Andrea Ronco. Non c’è stata nessuna elezione invece a Valsavarenche, dove non è stato raggiunto il quorum del 50%+1 richiesto in presenza di una sola lista. Ancora in corso lo spoglio dei voti ad Arnad.