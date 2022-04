Guerra in Ucraina, Conte: M5S contrario all'invio di armi pesanti

Per il leader del M5S l’invio delle armi deve essere solo di tipo difensivo per questo, dice, “abbiamo chiesto a Draghi e Guerini di venire a riferire in Parlamento, affinché ci sia condivisione di questo indirizzo politico”

Il M5s “si oppone all'invio di aiuti militari e a controffensive che esulino dal perimetro del legittimo esercizio del diritto di difesa - in base all'articolo 51 della Carta dei diritti dell'uomo- da parte dell’Ucraina". Lo afferma Giuseppe Conte leader del M5s che non condivide un salto di qualità nella fornitura delle armi. Il no all'escalation militare è la linea del M5s. “Abbiamo chiesto al premier Draghi e al ministro della Difesa Guerini di riferire in Parlamento, in modo che ci sia piena condivisione e possibilità di conoscere gli interventi programmatici del governo" aggiunge Conte. Se ci fosse un nuovo voto in Aula "voteremo conseguentemente: vogliamo che l'Italia sia protagonista di negoziati che portino ad una soluzione politica equilibrata" (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).