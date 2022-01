Se per molti è indispensabile che l’ex uomo della Bce resti a Palazzo Chigi, altri credono invece che il suo sia l’unico nome condiviso da tutti i partiti per il Colle. Non è mai successo che un presidente del Consiglio in carica venisse eletto come Capo dello Stato. Economista, banchiere e politico, Draghi si è distinto negli anni ’90 del secolo scorso da giovanissimo dirigente del Tesoro e durante la crisi finanziaria mondiale degli anni ’10, quando ha salvato l’euro con politiche economiche mirate

Mancano pochi giorni all’inizio della corsa al Colle (LO SPECIALE) per votare il successore del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tra le incertezze e le candidature delle ultime settimane, spunta sempre più spesso il nome del presidente del Consiglio Mario Draghi. Anche se per molti è indispensabile che l’ex uomo della Bce resti a Palazzo Chigi, per guidare la stagione delle riforme del Pnrr almeno fino al 2023, una nutrita schiera di deputati e senatori pensano che il suo sia invece l’unico nome in grado di mettere d’accordo centrodestra e centrosinistra. Se così fosse, per la prima volta nella storia della Repubblica un presidente del Consiglio in carica verrebbe eletto a Capo dello Stato, aprendo indirettamente una crisi di governo. Tanto che il totonomi per Palazzo Chigi è già partito. Anche il Financial Times vede Draghi come la migliore opzione per il Paese: "L'Italia ha goduto di un eccezionale periodo di stabilità e successo sotto la guida di Mario Draghi", per questo anche dal Quirinale Draghi sarebbe in grado di “mantenere il Paese sulla giusta direzione” (COME SI ELEGGE IL CAPO DELLO STATO - I POTERI DEL PRESIDENTE - STORIA DELLE ELEZIONI AL QUIRINALE).