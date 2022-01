Quirinale, Renzi: "Draghi? Non possiamo lasciarlo in panchina"

"Se si porta Draghi come candidato allo scrutinio segreto, lo si elegge, anche perché esporlo a una bocciatura dell'Aula significherebbe perderlo sia per il Colle che per il governo. E l'Italia una cosa non se la può permettere" ha dichiarato il leader di Italia Viva in un'intervista a La Stampa

È l’avvertimento ai partiti di Matteo Renzi, che in un’intervista a La Stampa, mette in guardia sulla questione della candidatura di Mario Draghi al Colle. "Attenzione. Se si porta Draghi come candidato allo scrutinio segreto, lo si elegge, anche perché esporlo a una bocciatura dell'Aula significherebbe perderlo sia per il Colle che per il governo. E l'Italia una cosa non se la può permettere: rimettere Mario Draghi in panchina". "Noi possiamo schierare Draghi come centravanti a Palazzo Chigi o portiere al Quirinale, ma l'unica cosa sicura è che non possiamo perderlo", spiega. "Ma da settimane dico che Draghi per sette anni al Quirinale sta in piedi se c'è un'operazione politica di sostegno. Come del resto politica è stata l'operazione che ha mandato a casa Conte e Casalino e svoltare con l'esecutivo Draghi", aggiunge.