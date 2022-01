Ancora molti i nodi organizzativi da sciogliere in vista dell’imminente elezione del successore di Mattarella: c'è chi propone voto a domicilio per i positivi e l'allestimento di un Covid-hotel nei pressi di Montecitorio. Si va avanti con la ricerca delle figure adatte al Colle. Previsto incontro tra Letta, Conte e Speranza Condividi

Lunedì 24 gennaio il Parlamento in seduta comune, insieme ai delegati eletti dalle Regioni, inizierà a votare per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Sono ancora molti i nodi da sciogliere in vista dell’imminente voto. Da un lato le complicazioni di tipo organizzativo che la pandemia da coronavirus porta con sé, al centro di una riunione che, il 17 gennaio, ha impegnato per due ore la Conferenza dei capigruppo. Dall’altro, trovare una figura che riesca a mettere d’accordo tutte le correnti politiche. Mentre il centrodestra prosegue con la scelta di candidare Silvio Berlusconi, dagli altri principali partiti – Pd e M5S – non sono ancora arrivate indicazioni precise su un nome. Domani, 19 gennaio, si incontreranno per discutere delle elezioni per il Colle il segretario dei dem Enrico Letta, il presidente dei pentastellati Giuseppe Conte e il ministro della Salute del governo Draghi, Roberto Speranza (LO SPECIALE DI SKY TG24).

Tamponi negativi, febbre e voto a domicilio vedi anche Quirinale, schede segnate: cosa sono e perché se ne parla Si valuta se permettere agli elettori del capo dello Stato di entrare a Montecitorio per il voto pur avendo una temperatura superiore ai 37,5°, purché mostrino un tampone negativo al Covid-19. Al momento le norme in vigore, valide per tutte le attività sul territorio nazionale, vietano l’ingresso a luoghi chiusi a chi supera questa temperatura. Verrà deciso dopo l’istruttoria che sarà aperta a tal fine dal presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, che sottolinea “le criticità costituzionali e regolamentari del voto non in presenza” e i limiti “dati dalle misure sanitarie e dalla normativa vigente". Considerando che molti elettori potrebbero essere positivi al coronavirus al momento del voto, il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, ha ipotizzato che venga concesso ai contagiati di votare dal proprio domicilio. Fico ha chiarito che sarebbe una forte deroga a principi che vanno rispettati per l’elezione del capo dello Stato - immunità di sede, segretezza, pubblicità – e che si potrebbe procedere solo con il consenso unanime dei capigruppo e in seguito ad un parere della Giunta del Regolamento.

Ipotesi Covid-hotel per il voto vedi anche Quirinale: da catafalco a insalatiera, dizionario dell’elezione Secondo Fico la richiesta di voto a domicilio sarebbe configurabile solo per i grandi elettori che, a urne aperte, si trovino a Roma. Il deputato di Italia Viva Marco Di Maio ha chiesto che venga allestito un Covid-hotel nei pressi della Camera, da cui far partire un percorso protetto che arrivi in aula o comunque dentro Montecitorio, per facilitare il voto degli elettori. La proposta è piaciuta a Riccardo Molinari della Lega, mentre ha incontrato il no di alcuni esponenti del Pd e dei Cinque Stelle.

Green pass e Super Green pass, il ricorso di 5 parlamentari vedi anche Berlusconi al Quirinale, cos’è l’operazione scoiattolo: il significato Sui 1.009 grandi elettori che dovranno votare, senza contare i 58 delegati regionali, in Parlamento si contano finora circa 40 persone che potrebbero non votare, tra positivi e isolati in quarantena. Resta in vigore l’obbligatorietà di avere il Green pass per poter votare, nella versione base del certificato, ottenibile da chi è vaccinato, chi è guarito dall’infezione o chi è in possesso di un tampone negativo al Covid. Questo potrebbe mettere in difficoltà gli elettori che vengono dalle isole, anche se non contagiati. Per loro è indispensabile salire su aerei o navi, per spostarsi e votare a Roma. Mezzi su cui però è obbligatorio il Super Green pass, che si ottiene solo con il vaccino o la guarigione dal virus. Da qui il ricorso alla Corte costituzionale presentato da cinque parlamentari isolani, che chiedono la sospensione cautelare dell'obbligo.