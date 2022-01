La polemica

"Il kalashnikov mi è stato fatto provare dagli istruttori, è un pezzo storico", ha detto Vignaroli, che ha accompagnato la storia col brano “Mother Russia, poetry majestic” degli Iron Maiden. Ma la sua decisione ha creato molte polemiche. “È evidente che non solo gli manca il senso dell'opportunità, ma addirittura quello della decenza”, ha detto la deputata di Italia Viva Silvia Fregolent. "Se per il presidente della Commissione Ecomafie non è anomalo farsi ritrarre sui social mentre usa un'arma da guerra simbolo della violenza mafiosa, con tanto di colonna sonora, allora non è neppure anomalo che una parlamentare della Repubblica lo definisca inadeguato per il ruolo che ricopre e ne chieda le dimissioni". Dello stesso parere il senatore di LeU Sandro Ruotolo. “Forse [Vignaroli] non lo sa, ma le ecomafie hanno proprio contato sui kalashnikov per devastare i nostri territori. Il messaggio che lancia è devastante. In questo clima d'odio mancava solo lui. L'onorevole Vignaroli deve dimettersi da presidente e farebbe bene a cancellare il post".