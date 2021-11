La deputata del gruppo Misto può partecipare ai lavori parlamentari senza esibire il certificato verde: l’ha stabilito il presidente del collegio di appello della Camera Andrea Colletti (Alternativa) che ha accolto, con un proprio decreto cautelare monocratico, la richiesta presentata dalla deputata di sospensiva della delibera del Collegio dei questori sull’obbligo. Poi un nuovo provvedimento del Collegio ha deciso di concederle solo le postazioni nelle tribune. Decisione definitiva l’1 dicembre Condividi

La deputata del gruppo Misto Sara Cunial può - per ora - entrare alla Camera per partecipare ai lavori parlamentari senza esibire il Green pass, ma deve accedere attraverso un percorso predefinito e stare solo nelle tribune. Sono queste le due decisioni arrivate nelle scorse ore sulla questione dell’ex deputata del M5S che si rifiuta di mostrare il certificato verde e vìola così l'obbligo di Green pass, introdotto da una delibera del Collegio dei questori, per accedere a tutte le sedi della Camera, come dal 15 ottobre avviene per tutti i luoghi di lavoro in Italia. Prima è arrivata la sentenza del presidente del collegio di appello della Camera dei deputati Andrea Colletti (Alternativa): ha accolto, con un proprio decreto cautelare monocratico, la richiesta presentata dalla deputata di sospensiva della delibera del Collegio dei questori. Poi, proprio il Collegio dei questori ha approvato all'unanimità una nuova delibera in cui si conferma che Cunial potrà partecipare ai lavori della Camera, ma solo dalle postazioni poste nelle tribune e potrà accedervi attraverso un percorso predefinito. La decisione definitiva sul caso verrà presa l'1 dicembre, quando il ricorso di Cunial sarà esaminato dal Consiglio di giurisdizione della Camera.

Sara Cunial può tornare alla Camera senza il Green pass approfondimento Sara Cunial, chi è la parlamentare No Vax Cunial aveva presentato al Consiglio di giurisdizione, il tribunale interno di primo grado di Montecitorio presieduto da Alberto Losacco (Pd), un ricorso contro la delibera dei Questori sull’obbligo del Green pass. Come lei hanno fatto un'altra decina di deputati di Alternativa e, a quanto si apprende, anche una quarantina di dipendenti della Camera, in stragrande maggioranza assistenti parlamentari. Analogo ricorso è stato presentato da 12 dipendenti di Palazzo Madama alla Commissione contenziosa del Senato, che però non è stata adita da nessun senatore. Il ricorso di Cunial, che chiedeva una sospensiva immediata della delibera Green pass motivandola con la sua necessità di entrare alla Camera per votare, era stato respinto e l'udienza del Consiglio era stata nel frattempo fissata per l'1 dicembre. Ma Cunial ha fatto appello al presidente del collegio di appello della Camera dei deputati Andrea Colletti, che ha invece accolto il ricorso sulla sospensiva. Colletti ha motivato la sua decisione parlando del dovere di consentire di esercitare il mandato di rappresentanza popolare alla deputata: “Sia perché ho ritenuto che sussistesse il 'periculum' di un danno al diritto della collega, quello di svolgere l'attività parlamentare, sia perché ritengo ci sia il 'fumus boni iuris' sulla delibera dei Questori, che ha una forte criticità costituzionale", ha spiegato. Dopo la sentenza di Colletti è arrivata l’altra delibera del Collegio dei questori: consente a Cunial di svolgere la sua attività parlamentare, ma da una delle postazioni installate nelle tribune da quando è esplosa la pandemia e per accedervi la deputata dovrà seguire un percorso prestabilito. A Cunial rimangono quindi inibite sia la possibilità di accedere all'emiciclo sia quella di usufruire dei vari servizi della Camera, dei vari ambienti di Montecitorio e degli edifici adiacenti che fanno capo all'amministrazione della Camera.