Spaccatura

Il primo cittadino del Pd è stato eletto nel giugno 2017 e dovrebbe ripresentarsi per un secondo mandato. Alla base della decisione delle dimissioni ci sono ragioni politiche che rimarcano la sfiducia all'attuale governo cittadino, ma che potrebbero essere interpretate anche in chiave preelettorale, in vista della scadenza delle comunali 2022.

La scelta dei consiglieri evidenzia, infatti, una spaccatura all'interno delle stesse forze di centrosinistra, che sono intanto al lavoro per comporre il quadro preeettorale. Il gruppo consiliare "Una città per cambiare" ha commentato i fatti in una nota: "La caduta dell'impero, una vittoria morale di chi ci ha tacciati di disfattismo. Oggi cala il sipario su una amministrazione che, per sopravvivere, ha cercato sempre nuove alleanze".