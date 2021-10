11/16 ©Ansa

"Siamo sempre stati disponibili a ragionare su eventuali contributi positivi ma non possiamo accettare l'idea che la legge per il contrasto dell'omotransfobia possa nascere come il frutto di un accordo al ribasso. Manterremo alta l'attenzione per evitare che la linea della trattativa inaugurata da Letta non si trasformi in una occasione per ridimensionare il ddl”, affermano i deputati del M5s