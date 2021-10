Pd, Letta torna alla Camera dei deputati: no ad elezioni anticipate

No ad elezioni anticipate

Intervistato in quello che lo stesso Letta ha definito il <<mio secondo primo giorno di scuola>>, dichiara subito che non ha alcuna intenzione di andare al voto prima della scadenza della legislatura. “Farò esattamente tutto l'opposto - ha detto il segretario del Partito democratico al Messaggero. Farò di tutto perché questa legislatura garantisca un governo forte come l'attuale per ottemperare agli impegni che ci siamo presi con l'Europa". "In questo momento io potrei avere interesse a votare, certo" - conferma il segretario dem. Ma gli stessi italiani l'hanno detto chiaramente con questo voto: vogliono un governo che governi". Alla domanda su Salvini e la sua possibile uscita dal governo, il segretario risponde: "Scommetterei di no. Mi sembra che i veri stakeholder della Lega vogliono tutti che rimanga - aggiunge - Poi, se invece dovessero staccarsi, per noi non cambia niente, lavoreremo a sostegno di Draghi che ci siano oppure no". "Siamo all'inizio di un percorso, abbiamo di fronte un anno e mezzo di vita della legislatura prima di tornare al voto. La legge elettorale è quella che abbiamo oggi e non sembra facile creare le condizioni in Parlamento per cambiarla. Punto. A me non piace questa legge elettorale, sia chiaro, non la sto difendendo. Sono solo realista" - ha aggiunto il segretario del Pd.