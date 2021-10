È iniziato lo spoglio dei voti a Trieste dove i cittadini - ieri e oggi - hanno espresso la loro preferenza al secondo turno per l'elezione del sindaco. A sfidarsi, al ballottaggio, Roberto Dipiazza (centrodestra), primo cittadino uscente, e Francesco Russo (centrosinistra). In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, si attestano entrambi tra il 48% e il 52%. Alla tornata del 3 e 4 ottobre, nel primo turno, avevano ottenuto rispettivamente il 46,9% e il 31,6% dei voti (COME ERA ANDATO IL PRIMO TURNO A TRIESTE - CHI ERANO I CANDIDATI AL PRIMO TURNO- LO SPECIALE).