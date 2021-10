Il ritorno in politica

approfondimento

M5S, Di Battista: “Rischia di trasformarsi in un partito di potere”

“Se ci saranno 40 persone in piazza, ne prenderò atto, ma se saranno in 400, allora dovrò assumermi responsabilità diverse” dice l’ex grillino dopo il risultato dei 5 Stelle alle elezioni comunali di Roma. “Per adesso faccio quello che più mi piace fare: battaglie politiche. Poi si vedrà”, sottolinea in un’intervista a Repubblica. E dalla sua pagina Facebook chiarisce: “Non mi manca il palazzo, anzi. Mi manca la politica, le nottate passate a parlare di idee, di progetti, gli incontri in giro per l'Italia, i bagni di speranza”. Il ritono in politica di Alessandro Di Battista partirà da Siena, dalla città che è - secondo l’ex deputato M5S - il simbolo della malefatta peggiore che si starebbe compiendo in questi mesi: l’acquisizione del Monte dei Paschi da parte di Unicredit, presieduta dall’ex ministro dell’Economia dem Piercarlo Padoan.