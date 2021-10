Lo strappo della Lega

L'incontro tra Salvini e Draghi è avvenuto dopo che nei giorni scorsi la Lega non ha partecipato al Cdm sulla legge delega alla riforma fiscale, in disaccordo a quanto previsto nella parte relativa al catasto. "A me interessa che nessuno paghi un euro di più: nella delega fiscale questo non c'è scritto", la posizione del leader del Carroccio. Ieri il premier Draghi aveva replicato con fermezza alle critiche: "Nessuna patrimoniale nascosta, le case non si toccano e le tasse non aumentano. Il governo va avanti, non segue il calendario elettorale".