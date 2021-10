Il segretario della Lega commenta l’esito della tornata elettorale: “Se la metà dei cittadini sceglie di non votare non è certo colpa loro, è solo colpa nostra. Dei nostri errori, litigi e ritardi: che ci serva di lezione”. Poi spiega di essersi complimentato con Sala: “È anche mio sindaco”. Sulla tenuta del governo dice: “Leali sì, tassatori no. Voto anticipato? Mi occupo di evitare aumenti” Condividi:

Il giorno dopo la tornata elettorale del 3 e 4 ottobre (LO SPECIALE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI), il segretario della Lega Matteo Salvini ha commentato i risultati delle urne: "Una riflessione, senza inventarsi scuse: se la metà dei cittadini sceglie di non votare non è certo colpa loro, è solo colpa nostra. Dei nostri errori, litigi e ritardi: che mi serva e ci serva di lezione". In un post su Facebook, il leader leghista ha poi dato la sua lettura dell’esito elettorale: “Stravinciamo in Regione Calabria, con il doppio dei voti del candidato di sinistra (54 a 27). Andiamo al ballottaggio a Roma e Torino, dove cinque anni fa al ballottaggio andarono PD e 5Stelle. Abbiamo perso (al primo turno e di tanto) Bologna, Milano e Napoli: responsabilità solo nostra. Abbiamo vinto al primo turno in città come Grosseto, Novara e Pordenone".

Salvini: risultati negativi colpa nostri errori vedi anche Risultati elezioni comunali: commenti dei politici, da Letta a Tajani "Arriviamo al ballottaggio - dice Salvini - in tante altre città fra cui Caserta, Latina e Varese, dove fino a ieri governava la sinistra. La Lega ha oggi circa 50 Sindaci in più rispetto a ieri in tutta Italia, dalla Puglia alla Lombardia, dall'Emilia alla Basilicata, dal Veneto alla Liguria. Ma quando milioni di persone non vanno votare abbiamo perso e ho perso, c'è da lavorare di più e meglio”. Il segretario del Carroccio si è poi soffermato su Milano: “Abbiamo perso, non darò mai la colpa ai candidati, siamo arrivati in ritardo questo ci serve da lezione. Lo dico da milanese, perché avere 5 anni di immobilismo di sinistra mi pesa". Parlando a Telelombardia, ha aggiunto di aver mandato stamattina un messaggio "di complimenti" a Beppe Sala "perché è anche il mio sindaco". Salvini ha detto di aver chiamato anche il candidato sindaco del centrodestra sconfitto Luca Bernardo per ringraziarlo, un candidato che "non ha avito modo di farsi conoscere, tanti lo stimano come medico e pediatra". "Si è dannato l'anima" ha aggiunto.