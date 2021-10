Il 3 e il 4 ottobre (fino alle ore 15) i cittadini della città lombarda hanno votato per eleggere il nuovo primo cittadino. Sono 7 le persone in corsa per la poltrona, tra cui il sindaco uscente Davide Galimberti. L’eventuale ballottaggio è fissato per il 17 e il 18 ottobre

Chi sono i candidati a Varese

Sono 7 i candidati in corsa per diventare sindaco di Varese. Si è presentato per ottenere un secondo mandato Davide Galimberti, l’uscente sindaco di centrosinistra che nella sua ampia coalizione potrà contare sul sostegno anche del Movimento 5 Stelle. Nel centrodestra, dopo il passo indietro di Roberto Maroni, la Lega ha indicato Matteo Bianchi. I sondaggi delle scorse settimane hanno fotografato un possibile testa a testa tra i due. Gli altri candidati sono Caterina Cazzato, che corre per Noi Civici per Varese, Carlo Alberto Coletto, candidato con Azione, Giuseppe Pitarresi, che corre con il sostegno di Sinistra Alternativa per Varese, Francesco Tomasella, si è candidato con Varese Libera e Daniele Zanzi, che ha deciso di candidarsi da solo con la lista Varese 2.0.