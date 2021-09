Luigi Di Maio, Roberto Fico e Virginia Raggi sono stati eletti membri del nuovo Comitato dei Garanti del M5s. La sindaca di Roma si piazza prima con 22.289 preferenze. In seconda posizione Roberto Fico con 11.949 voti, seguito da Luigi Di Maio con 11.748 click. Le votazioni del Movimento si sono tenute ieri, giovedì 16 settembre, dalle ore 10 alle ore 22. Gli iscritti sono stati chiamati a votare online sulla piattaforma SkyVote per l'elezione del nuovo Comitato di Garanzia e di un membro del Collegio dei Probiviri. Per quest’ultimo ruolo è stato eletto Riccardo Fraccaro.