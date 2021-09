Di Nicola: “Insieme per riforma elettorale”

Il senatore pentastellato Primo Di Nicola dice: “Il problema non è fare un’alleanza per rientrare in Parlamento. Magari fosse come dice Letta, a parere del quale il sistema politico si sarebbe miracolosamente bipolarizzato. In realtà le cose non stanno così. E il fatto che si debba andare ad una aggregazione di centrosinistra capace di battere le destre non significa avere un quadro politico netto, in grado di assicurare governabilità e stabilità al Paese”. Per Di Nicola, l’alleanza Pd-5S ha uno scopo preciso. I due partiti dovranno lavorare insieme per “quella riforma elettorale ed istituzionale che i cittadini chiedono da oltre un trentennio, il paese è destinato al solito compromesso di potere e alla solita gestione consociativa che ha tolto ogni speranza di crescita e sviluppo”. Da scartare invece l’avvicinamento al solo scopo elettorale: “All'Italia non basta, frammentata com'è con forze politiche che tendono solo a mantenersi in vita a prescindere dalla necessità di assicurare una decorosa governabilità”.