Anche Vito (Fi) chiede un passo indietro

Sono diverse le forze politiche che chiedono un passo indietro di Durigon, dal M5s al Pd passando per Leu, ma anche - a titolo individuale - il deputato di Forza Italia Elio Vito, che aprono così un nuovo fronte di tensioni nella maggioranza. "Intollerabile ciò che ha detto” Durigon, ha attaccato Patuanelli -, credo che non sia compatibile con la sua permanenza al governo". Molto duro anche Letta: "Starebbe a lui fare un passo indietro. Per quanto ci riguarda faremo il possibile perché questo avvenga". “Le sue affermazioni sono molto gravi, ci aspettavamo delle scuse mai arrivate. A questo punto dovrebbe fare un passo di lato", ha detto Di Maio. Per il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni “la mozione di sfiducia è l'unico strumento per ridare un minimo di dignità".

La Lega non commenta

Nessun commento dalla Lega, una scelta deliberata, come spiegano fonti del partito, per non alimentare una polemica definita "strumentale". Il messaggio all'esterno è che il ruolo del sottosegretario non è in discussione. Quanto al diretto interessato preferisce non aggiungere nulla ("Falcone e Borsellino meritano molto di più di un parco", però "penso che le radici della città di Latina non debbano essere cancellate", aveva twittato qualche giorno fa).