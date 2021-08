7/8

GASPARRI: "QUESTIONE NON SI PONE" - "La questione ius soli, in qualsiasi forma, solida, liquida o spray, semplicemente non si pone in questo Parlamento. Non c'è nessuna possibilità di avviare una discussione di questo tipo e nel prossimo Parlamento, certamente a maggioranza di centrodestra, dello ius soli non sarà possibile parlare. La questione non si pone e non si porrà. Anzi, rivediamo in termini più severi la troppo generosa legislazione italiana in tema di cittadinanza", è la posizione del senatore Maurizio Gasparri (Fi)